Янукович пообещал раздражать Ющенко и Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что перед президентскими выборами «власть будет тратить деньги только на популизм».

Об этом он заявил в прямом эфире «Первого муниципального канала» в Донецке.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «К сожалению, власть будет тратить народные деньги только на популизм, только на заигрывание с людьми, только на обман, чтобы в очередной раз обмануть людей и остаться каким-то образом при власти».

По его словам, Партия регионов намерена создать мониторинговый центр для анализа ситуации. «Мы будем раздражать власть, делать все для того, чтобы предпринимались шаги на пути преодоления кризиса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.