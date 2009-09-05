Тимошенко: мы провели детальную экспертизу Конституции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует законодательные изменения, позволяющие председателям сел, поселков и городов избираться депутатами советов разных уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве на Всеукраинском совещании по вопросам разработки новых подходов к формированию взаимоотношений государственного и местных бюджетов в 2010 году.

«Я хочу вам сегодня с большой радостью сказать, что после того как мы провели детальную экспертизу Конституции, то убедились в том, что Конституция не запрещает вам присутствовать и быть депутатами как районного совета, так и областного совета, а более того, я считаю, что это даже нужно делать, и именно поэтому запрещает вам сегодня это только закон, принятый в 1997 году, но мы его с вами абсолютно точно подправим и изменим только одно слово, это слово – «не». Убирается слово «не», и мы читаем – «сельский, поселковый и городской голова МОЖЕТ быть депутатом любого совета, совмещать свою служебную деятельность с другой должностью», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она считает, что органы местного самоуправления должны быть представлены в парламенте.

«Следующий шаг, который нужно сделать, - это, безусловно, иметь ваше представительство в Верховной Раде. И я уверена, что следующие выборы обязательно дадут возможность всей вашей команде быть представленной в каждой фракции Верховной Рады. То, что касается нашей политической команды, – это я вам абсолютно точно гарантирую», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно статье 12 закона «О местном самоуправлении в Украине» (от 21 мая 1997 года № 280/97-ВР), сельский, поселковый, городской председатель не может быть депутатом любого совета, совмещать свою служебную деятельность с другой должностью, в том числе на общественных началах (кроме преподавательской, научной и творческой работы во внерабочее время), заниматься предпринимательской деятельностью, получать от этого прибыль.