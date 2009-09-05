Янукович обещает решить языковой вопрос после выборов

После президентских выборов вопрос создания комфортных условий для развития русского языка и культуры русскоязычного населения Украины будет решен, заявляет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня во время торжественных мероприятий на мемориальном комплексе «Саур-Могила», посвященных 66-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских оккупантов.

Лидер Партии регионов отметил, что ухудшение отношений с Россией началось пять лет назад, с приходом нынешней власти.

«Я однозначно считаю, что ситуация, которая есть сейчас в отношениях Украины и России, нездоровая. И это не случилось сегодня, это началось пять лет назад, с приходом к управлению страной нынешней власти. И та политика, которая проводилась Украиной в отношениях с Россией, и привела к сегодняшнему состоянию», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Я считаю, что все, что делалось, осуждалось как украинским, так и российским народами. Перспектива? Все это очень быстро восстановится. Не позволят народы Украины и России по-другому жить нашим государствам. Я убежден, что многовековые традиции дружбы украинского и российского народов будут продолжаться», - заявил он.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что приложит все усилия к скорейшей имплементации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Я считаю, что это необходимость. Нерешенность этого вопроса сегодня в частности нарушает права русскоязычного населения. Уверен в том, что после этих президентских выборов этот вопрос будет решен», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, будут созданы комфортные условия для развития русского языка и культуры русскоязычного населения Украины.

«Украина - это многонациональное государство. И государство должно создать условия для развития каждой нации, которые бы позволили продолжать свои культурные традиции и комфортно чувствовать себя на территории Украины», - сказал председатель Партии регионов.