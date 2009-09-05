Тимошенко назвала три варианта развития событий с госбюджетом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в Верховной Раде хватит голосов для принятия закона о государственном бюджете на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на всеукраинском совещании с председателями сельских и поселковых советов по вопросам подготовки проекта госбюджета на следующий год.

«Я знаю, что на это есть в Верховной Раде голоса, даже без какого-либо вмешательства оппозиции. Мы его (бюджет) примем так, как нужно вам, как мы с вами обсудим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила существование других рисков для бюджетного процесса. «Я убеждена в том, что риски, пока такая конфигурация власти в Украине, никуда не денутся. Первая из них - блокирование парламента. Мы наблюдаем за тем, как часть депутатского корпуса блокирует, бастует, вообще откровенно скучает в парламенте, потому что нечего там им лично делать. Безусловно, это риск влияния таких политиканов на принятие бюджета на новой основе. Но в любом случае мы с вами не опустим руки», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО определила три возможных варианта развития событий. В соответствии с одним из них, в случае неприятия парламентом бюджета остается возможность ежемесячного финансирования в размере 1/12 параметров бюджета предыдущего года.

«Я прагматичный человек. Я сегодня не хочу предпринимать ни одного шага, который не приведет к результату. И поэтому есть три варианта: принимаем бюджет на новой основе, Президент его подписывает; второй – принимаем бюджет, Президент не подписывает, значит, новый Президент подпишет это буквально в начале февраля. Если так произойдет, что это (бюджет) будет заветирован, - мы с вами принимаем постановление правительства, которое абсолютно в пределах действующего Бюджетного кодекса обеспечивает необходимое финансирование», - объяснила премьер.

«Единственное, к чему я абсолютно не готова: вместе с вами отступить и сформировать, как у нас требуют, бюджет на старой основе распределения межбюджетных отношений. И хочу к вам обратиться, чтобы и вы своей позицией, своим влияниям не допустили этого сделать. Если мы на 2010 год этого не сделаем, мы еще не сделаем это много лет. А нужно ломать ситуацию! Если вы думаете, что кто-то вам отдаст финансовую или политическую власть без борьбы – вы ошибаетесь. Никто без борьбы ее не отдаст. И никто не принесет на тарелочке», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что президентское вето на новую редакцию Бюджетного кодекса Верховная Рада попытается преодолеть только в том случае, если будет гарантия наличия 300 голосов депутатов в поддержку. В другом случае, по ее мнению, новый Президент Украины после вступления в полномочия сможет в любой момент отозвать вето.