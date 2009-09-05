Гриценко попросил украинцев помочь ему материально

Лидер общественной организации «Гражданская позиция», народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО обратился к гражданам за помощью в сборе средств для своего участия в президентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, он так пояснил свою просьбу: "Чтобы к власти попали не только миллионеры, как этого хотели БЮТ и Партия регионов, увеличивая сумму залога в пять раз".

"У меня нет собственных миллионов - не наворовал. У олигархов денег тоже не брал - потому что на посту Президента буду реализовывать собственную, а не их программу. Защищать интересы всех 46 миллионов граждан, а не нескольких семей. Занимать денег тоже не буду - поскольку с президентской зарплаты не смогу их вернуть. Поэтому прошу вашей поддержки - чтобы вместе мы собрали 2,5 миллиона гривень, которые необходимо внести в качестве залога для участия в выборах".

Как говорится в обращении А.ГРИЦЕНКО, его часто называют «лучшим, однако непроходимым из-за нехватки средств и отсутствия на телевизионных экранах».

«Согласен, при нынешних их правилах я - непроходной. Но эти правила нам навязывают те, кто сегодня при власти, кто, собственно, и довел Украину до бездны», - отметил депутат.

«Если лучший - непроходной, вместо него проходным будет кандидат, который имеет миллиарды и за которым стоят олигархи, который после избрания будет проводить не собственную, а их политику - воровать, обманывать людей, сдавать интересы государства», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Если это произойдет, по мнению парламентария, украинцы в своем государстве не будут иметь будущего

«Инвестируем в порядок, чтобы не только следующие поколения, но и мы с вами могли достойно жить в другой Украине - сильном, современном и зажиточном европейском государстве», - призвал А.ГРИЦЕНКО.