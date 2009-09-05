Эксперт увидел «главную ловушку» для Януковича

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что победа председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА или лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах приведет к ослаблению западного вектора интеграции Украины.

Об этом он заявил в своей статье для еженедельника «Зеркало недели».

По мнению В.КАРАСЕВА, если будущим главой государства станет Ю.ТИМОШЕНКО, ей придется лавировать между пожеланиями своего электората и жестким давлением со стороны Кремля.

«С одной стороны будет прозападно настроенный украинский избиратель, без которого у нее не будет достаточно голосов для победы, а с другой - принуждение к выполнению ультимативных требований Москвы. Данный вариант будет провоцировать постоянное лавирование и метания между Западом и Москвой», - прогнозирует политолог.

В.ЯНУКОВИЧ, по мнению В.КАРАСЕВА, в случае победы на президентских выборах также будет испытывать взаимопротивоположное влияние своего пророссийского электората и Кремля с одной стороны, и пожеланий представителей крупного капитала из своей партии - с другой.

«Главная ловушка для ЯНУКОВИЧА будет заключаться в отношениях с представителями крупного капитала в своей партии, которые ориентированы в большей степени на западные рынки и политико-экономическую дистантность от российской модели государственно-авторитарного капитализма», - уверен В.КАРАСЕВ.

По мнению эксперта, любой из этих вариантов приведет к ослаблению прозападного вектора политики Украины.

«И в первом, и во втором случае в ближайшие 10 лет следует ожидать замедления и остановки движения Украины в западном векторе интеграции. А для России ближайшие 10-15 лет - это передышка для работы с украинским обществом с целью его переориентации на интеграцию в российское геополитическое, геоэкономическое и геокультурное пространство», - предполагает политолог.