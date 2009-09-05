Главы сельсоветов говорят, что Ющенко дезинформировали

Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отозвать вето и подписать новую редакцию Бюджетного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, письмо в адрес Президента с такой просьбой было принято сегодня на учредительном съезде Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

Председатель ассоциации Богдан ГУСАК на пресс-конференции заявил, что новая редакция Бюджетного кодекса полностью устраивает сельские и поселковые советы.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Министерство финансов технически в состоянии подготовить все местные бюджеты, и заявления о том, что Минфин не сможет выполнить эту работу, является дезинформацией. (Согласно новой редакции кодекса, количество местных бюджетов, которые готовятся Минфином, увеличивается с 700 до более чем 12 тыс. - УНИАН).

В свою очередь, Ракитнянский сельский голова (Киевская область) Андрей КОВАЛЕНКО также подчеркнул, что новая редакция Бюджетного кодекса абсолютно устраивает поселковые и сельские советы, и такой вариант межбюджетных отношений необходимо было ввести гораздо раньше.

Он также отметил, что критика документа со стороны Секретариата Президента является безосновательной.

«Кто, как не мы, может сказать, что нам нужно. Почему нам говорят, что этот бюджет вам не нужен?.. Если мы говорим, что это нам нужно, а нам говорят – нет, вам это не подходит, то почему? Почему нам говорят, что это нам не подходит, почему говорят, что это не европейская модель?.. Это европейская модель», - сказал А.КОВАЛЕНКО.

Руководство Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов просит Президента прислушаться к их мнению, а не к мнению его советников, которые, по мнению руководства ассоциации, дают главе государства неправильную оценку ситуации и рекомендации.

Как сообщал УНИАН, 23 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

20 июля Президент ветировал данный закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.

Кабинет министров предлагает предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2010 год, который готовится с учетом норм новой редакции Бюджетного кодекса, объем общего фонда местных бюджетов в размере 129 млрд. 481 млн. грн., что на 20,8%, или 22 млрд. 257,9 млн. грн. больше, чем в бюджете-2009.