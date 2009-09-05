Партия регионов готова идти на уступки

Партия регионов готова на несколько дней отложить рассмотрение в Верховной Раде Украины вопроса о повышении минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам во время рабочей поездки в Донецкую область.

По его словам, во вторник, 8 сентября, на пленарном заседании парламента фракция Партии регионов будет настаивать на принятии законопроекта о повышении пенсий и социальных выплат детям-сиротам и многодетным семьям. По его словам, принятие этого проекта закона позволит уже с 1 сентября решить социальные проблемы этих категорий населения.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что рассмотрение законопроекта о повышении минимальной заработной платы будет отложено. Он отметил, что «регионалы» дадут «еще несколько дней правительству» поработать над этим вопросом.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов будет требовать от Кабмина отчет о выполнении государственного бюджета на текущий год.

По его словам, также фракция будет требовать от правительства внести изменения в госбюджет на 2009 год относительно социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Верховная Рада Украины отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы), на принятии которого настаивала фракция ПР. За законопроект проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Вчера, 4 сентября, на внеочередном заседании ВР фракция Партии регионов заблокировала работу и требовала рассмотреть новый законопроект о повышении социальных стандартов.

Лидеры фракций договорились, что в понедельник, 7 сентября, состоится заседание рабочей группы, занимающейся согласованием положений законопроекта о повышении социальных стандартов.