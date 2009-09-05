В МИД объяснили, почему не считают Зурабова послом

До момента вручения верительных грамот Президенту Украины Михаил ЗУРАБОВ не является послом Российской Федерации в Украине.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

При этом он подчеркнул, что наличие посла России в Украине имело бы позитивное влияние на двусторонние отношения.

«Лицо, которому выдан агреман и которое утверждено послом согласно законодательству своей страны, до того момента, пока оно не вручит верительные грамоты главе государства, выдавшего агреман, соответственно Венской конвенции о дипломатических сношениях, не считается послом. Так что предмета для бесед с ЗУРАБОВЫМ нет до тех пор, пока он не приедет сюда и не вручит верительные грамоты», — сообщил дипломат.

В.ХАНДОГИЙ также убежден, что наличие посла РФ в Украине способствовало бы улучшению отношений между странами.

«Наличие посла всегда лучше, чем его отсутствие. На мой взгляд, как раз присутствие в Киеве посла ЗУРАБОВА способствовало бы созданию тех условий, необходимых для встреч на высшем уровне, о которых говорит российская сторона», — констатировал он.

Руководитель украинского МИДа также сообщил, что, по его информации, аккредитация российского военного атташе Владимира КУЗЬМИЧЕВА, о которой просило российское посольство, была продлена.

«Я не занимаюсь аккредитацией военных атташе. Могу сказать только одно: у нас на данный момент нет ни одной задолженности перед российской стороной по аккредитации ее представителей. Если такое обращение было, значит, оно удовлетворено», — отметил он.

Кроме того, длительный процесс назначения нового посла США в Украине В.ХАНДОГИЙ, в свою очередь, объяснил сложностью соответствующей процедуры.

«В США существует очень сложная система межведомственного согласования. Дело не в Украине. Тут нет никакой политической окраски. Во многих странах мира в настоящее время нет американских послов. Насколько я знаю, сейчас кандидатура посла в Украине на завершающей стадии согласования. Так что я надеюсь, что посол Соединенных Штатов скоро будет официально назван и приедет в Украину», — сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что принял решение отложить приезд нового посла РФ в Украину.

Как говорится в послании Д.МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, "в условиях антироссийского курса украинского руководства мною принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже, с учетом реального развития российско-украинских отношений".

Справка УНИАН. Назначение М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине было одобрено профильными комитетами Государственной думы и Совета Федерации РФ в конце июня. Уже 26 июня Россия направила в Украину официальный запрос о получении агремана для М.ЗУРАБОВА.

6 августа Президент Украины В.ЮЩЕНКО сообщил, что согласился с назначением М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине и подписал агреман.