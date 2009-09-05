Симоненко: СДПУ(о) войдет в Объединение левых сил

Объединение левых сил Украины в составе Коммунистической партии, Социалистической партии, Прогрессивной социалистической партии Украины, Союза левых сил, партии «Справедливость», Социал-демократической партии Украины (объединенной) будет сформировано в сентябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

«Социал-демократы (объединенные) сами к нам пришли и сказали, что поддерживают наши подходы в период президентской кампании», - заметил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, 3 сентября всем партиям, которые должны войти в объединение, был разослан для изучения итоговый документ.

По словам лидера фракции КПУ, объединения левых сил также намерено выйти единым списком на выборы в местные советы, которые состоятся в марте 2010 года.

«После этого мы хотим создать единый блок на следующие выборы в украинский парламент», - отметил П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, если какая-либо из партий откажется войти в объединение левых сил, то это будет означать ее политическую смерть.