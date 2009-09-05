У Ющенко будет очень сильная избирательная кампания

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ заявляет, что на грядущих выборах Президента Украины у Виктора ЮЩЕНКО будет «очень сильная избирательная кампания».

Такое мнение В.БОНДАРЬ высказал в интервью ИА «Новый Мост».

Он отметил, что «Президенту есть что сказать, он идет к людям с новой Конституцией. Избирательная кампания будет, естественно, построена на том, что было сделано за пять лет. Была программа «10 шагов навстречу людям». Я думаю, тут задача Президента и команды – максимально раскрыть то, что было сделано в рамках этой программы». По словам Днепропетровского губернатора, «за пять лет Украина получила сильнейший подъем экономики. Такого роста ВВП не было ни в одной стране СНГ. И, если бы не кризис, оппозиции было бы очень тяжело доказывать, что «оранжевая» власть неэффективна. Сегодня оппозиции повезло только потому, что кризис подкосил позиции и Президента, и премьер-министра».

В.БОНДАРЬ убежден, что пройдет еще три месяца, и избирательная кампания покажет, что страна назад уже не вернется – как все было запланировано в 2005 г., так и пойдет дальше.

«Мы слишком быстро забыли, какую страну получил Президент в 2005 году. Какая была свобода слова? Какие были пенсии, зарплаты – копейки! Какие поступления инвестиций, бюджеты? Пустые! Сейчас все по-другому. И к этому привыкли быстро. «Оранжевая» команда открыла страну для Европы и, по сути, Европу для нас. А тотальные проверки в бизнесе: налоговые, правоохранительные, забыли?», - отметил представитель Президента в регионе.

При этом он считает, что выборы будут очень жесткими.

На просьбу прокомментировать предвыборные кампании кандидатов в Президенты В.БОНДАРЬ сказал, что предвыборную кампанию пока начали не все основные кандидаты. Он отметил, что «абсолютно новую имиджевую кампанию строит премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Она поменяла имидж – это сразу видно: стала чуть другая, появляется в джинсах, и коса уже по-другому заплетена. Ее наглядная агитация сейчас агрессивнее, чем всегда – стала более яркой и более заметной. Наконец-то в информационном поле проявился Виктор ЯНУКОВИЧ. Ему уже дальше некуда было молчать, нельзя уже было больше прятаться, надо было выходить к общественности. Иначе он столкнулся бы с тем, что через месяц ему пришлось бы догонять всех участников забега. Арсений ЯЦЕНЮК пытается построить интересную кампанию по принципу похода в люди».

На вопрос, как он относится к билборду «Вони балакають – вона працює», В.БОНДАРЬ ответил: «Классный билборд. На самом деле очень удачно получился. Думаю, такими простыми билбордами, как у ЯЦЕНЮКА, как «Вони балакають…» можно хорошо привлечь внимание. Пускай нас занесли в разряд «балакаючих» – что ж тут оскорбляться? Это ориентировано не на меня, а на тех людей, которые придут на избирательные участки. Я могу завестись, доказывать, что мы что-то делаем, но кому доказывать-то?!».