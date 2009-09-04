Посол Украины прокомментировал письмо Медведева

Украина будет самостоятельно определять свою политику, а не следовать сигналам из России, ЕС или США.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО в интервью радиостанции «Эхо Москвы», комментируя письмо Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА к руководству Украины.

К.ГРИЩЕНКО заметил, что такого рода обращения обычно посылаются через дипломатические каналы, а не через СМИ. По его словам, когда он услышал заявление Д.МЕДВЕДЕВА, то главной мыслью было то, каким образом события вокруг заявления смогут отразиться на развитии двухсторонних отношений.

Посол заявил, что все перечисленные в заявлении Президента РФ вопросы будут решаться Украиной и новым руководством, которое выберут украинские избиратели.

«Это не будет решение, заявленное здесь. Это не будет реакция на пожелания, выраженные в той или иной форме из Москвы, Вашингтона, Брюсселя или любого другого места», - заявил он. При этом К.ГРИЩЕНКО добавил, что в данном вопросе сходятся все ведущие политические силы в Украине, «даже если по отдельным вопросам они могут занимать отличную от официальной власти позицию».

Комментируя решение российского Президента не отправлять в Украину нового посла Михаила ЗУРАБОВА, К.ГРИЩЕНКО выразил пожелание, чтобы «посол России в Украине был». «Но это, конечно, дело российской стороны – присылать или нет», - добавил он.

При этом К.ГРИЩЕНКО считает, что нынешняя ситуация обязательно изменится в ближайшем будущем. «Я уверен, что Новый год ЗУРАБОВ будет встречать в Киеве», - сказал он, добавив, что сам также постарается встретить 2010 год в Киеве, не исключив, что может придется его встречать в Москве.

Отвечая на вопрос о наличии особых отношений между Украиной и Россией, К.ГРИЩЕНКО выразил пожелание, чтобы между нашими странами были такие же особые отношения, как между США и Канадой. По его словам, эти страны были союзниками во время двух мировых войн, «когда надо было бороться с колоссальной угрозой цивилизации, как ее понимали руководители тех стран». В этих странах самые большие посольства двух государств. Миллионы граждан пересекают границы двух стран. «Но никто в Оттаве не рассказывает, запрещать ли ношение оружия где-то в Техасе или нет, отменять смертную казнь (в отдельных штатах) или все-таки продолжать, вопреки европейской традиции, казнить людей», - сказал он. Кроме того, хоть английский язык и доминирует в обеих странах, но в США также «никто не рассказывает, как действовать Квебеку, где французский язык является основным», - резюмировал К.ГРИЩЕНКО.