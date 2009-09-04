Ющенко призвал сельскую власть не поддаваться на взятку от Тимошенко
«Вы должны быть самодостаточными»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей органов местного самоуправления оставаться независимыми от других органов власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании с председателями сельских и поселковых советов.
По словам В.ЮЩЕНКО, самым главным является то, чтобы все председатели сельских, поселковых, городских советов оставались аполитичными и независимыми.
«Вы должны быть самодостаточными», - сказал Президент.
По его словам, около 50 млн. грн., которые правительство планирует выделить на финансирование Ассоциации представителей местного самоуправления, являются фактически политической взяткой.
В.ЮЩЕНКО призвал председателей сельских и поселковых советов не поддаваться на такие «подачки», отметив, что таким образом их хотят сделать зависимыми, хотят организовать своеобразную партию, которая служила бы определенным политическим интересам.
В.ЮЩЕНКО добавил, что указанные средства - это фактически средства самого местного самоуправления.