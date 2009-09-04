Литвин отдал студенту часы, которые ему подарил Кучма

В Кировограде председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подарил свои часы студенту 3-го курса Государственной летной академии Украины Максиму ЯЦКО в ответ на вопрос: «Нужны ли стране пилоты?».

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сегодня во время встречи спикера с преподавателями и курсантами академии.

После вступительной речи В.ЛИТВИН предложил аудитории задавать ему вопросы.

Услышав от студента: «Скажите, нашей стране нужны пилоты?», спикер парламента попросил его подойти поближе, после чего снял со своей руки часы.

«Пилоты нужны. Очень хороший вопрос. Эти часы мне подарил предыдущий Президент. Теперь они твои», - сказал В.ЛИТВИН, вручая подарок.