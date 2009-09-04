Симоненко: и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович - технические кандидаты

Блокирование работы Верховной Рады позволяет использовать предоставленное время для встречи с избирателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил лидер фракции КПУ в парламенте Петр СИМОНЕНКО.

По словам П.СИМОНЕНКО, его не удивляет низкая эффективность работы парламента, потому что прошлые досрочные выборы в ВР превратили парламент в клуб олигархов, между которыми продолжается борьба за место в президентском кресле.

Лидер фракции КПУ отметил, что “по разработанным олигархами схемам создается видимость жестокой борьбы за решение вопросов простых людей”.

П.СИМОНЕНКО также сказал, что все известные кандидаты в Президенты - Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО и Арсений ЯЦЕНЮК – являются техническими кандидатами.

«Они являются техническими кандидатами, потому что на их будущую деятельность есть технический заказ и уже выданы деньги», - отметил П.СИМОНЕНКО.

По его словам, за КПУ не стоят олигархи, поэтому П.СИМОНЕНКО не является техническим кандидатом.