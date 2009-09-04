Литвин: я против нового Майдана

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил опасение по поводу возможности проведения второго тура президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

«У меня есть опасение, состоится ли вообще у нас второй тур (выборов Президента - УНИАН). Сегодня я могу гарантированно сказать – сотрудничества нет и не будет. Единственное, что будет – война без правил, на уничтожение. Это соперничество двух основных кандидатов, и основное столкновение начнется после первого тура. Никто не захочет признавать второго места», - отметил В.ЛИТВИН.

По словам спикера, сегодня ситуация в стране напоминает сценарий 2004 года. «Я против войны и против нового Майдана. Мое мнение: в 2010 году Украина не переживет 2004 год», - сказал он.