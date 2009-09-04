Литвин придумал, как бороться с блокированием Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН намерен в следующий понедельник на заседании Согласительного совета обнародовать собственный проект Постановления, предусматривающего автоматическую приостановку начисления заработной платы народным депутатам в случае блокирования парламентской трибуны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом председатель Верховной Рады сказал на пресс-конференции в Кировограде.

Руководитель парламента убежден, что сегодня крайне необходимы мероприятия, которые прекратили бы беспорядок в парламенте. «Пусть меня увольняют, но я буду отстаивать свою собственную позицию и точку зрения», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН сегодня находится с рабочей поездкой в Кировоградской области.