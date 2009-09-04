Раду закрыли - компромисс не найден

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины закрыто. В понедельник, 7 сентября, состоится заседание рабочей группы, занимающейся согласованием положений законопроекта о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием внеочередного заседания парламента сообщил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По его словам, на заседании Согласительного совета две фракции – Партия регионов и КПУ – настаивали на рассмотрении сегодня законопроекта о повышении социальных стандартов, а три фракции – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – на необходимости продолжения рассмотрения законопроектов, предусмотренных повесткой дня внеочередного заседания.

По словам Н.ТОМЕНКО, они договорились, что каждая фракция и правительство «делегируют своих представителей в обновленную рабочую группу, работающую над согласованием цифр и подходов к законопроекту о социальных стандартах».

Он сообщил, что в понедельник, 7 сентября, состоится заседание рабочей группы.

Вице-спикер также напомнил, что в понедельник состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

«Надеемся, что 8 сентября (когда состоится заседание парламента – УНИАН) найдем компромисс в отношении этого и других законопроектов», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что, поскольку на сегодня компромисс не найден, внеочередное заседание парламента закрыто.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов сегодня в очередной раз блокировала работу ВР. “Регионалы” требовали рассмотреть законопроект о повышении зарплат и пенсий.