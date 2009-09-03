Кто может попасть в кресло министра культуры после выборов Президента

С уходом Виктора ЮЩЕНКО с должности Президента Украины сфера культуры теряет главного защитника своей высшей инстанции, пишет еженедельник «Комментарии:», оценивая перспективы развития культурного сектора после выборов-2010.

По мнению издания, вопросы гуманитарной политики никогда не входили в сферу личной заинтересованности наиболее вероятных кандидатов на президентство - Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО, а следовательно, после президентских выборов 2010 года развитие и модернизация культуры в иерархии государственных ценностей окажется где-то на маргинесах, рядом с абстрактной «национальной идеей». Поддержка культуры будет считаться делом само собой разумеещимся, но не первоочередным.

В этой ситуации, пишут «Комментарии:», дальнейшее развитие сферы культуры будет определять тот, кто займет должность профильного министра. От его компетентности и личных качеств будет зависеть, продвинутся реформы в отрасли еще на несколько сантиметров, или они будут и дальше тихо проедать свой бюджет.

В случае победы В.ЯНУКОВИЧА, существует большая вероятность, что главное культурное ведомство страны снова возглавит внепартийный Юрий БОГУЦКИЙ, профессионализму которого отдают должное представители разных политических кланов, пишет еженедельник. (После ухода с должности министра в декабре 2007 г. и до сих пор Ю.БОГУЦКИЙ работает заместителем главы Секретариата Президента, отвечая за гуманитарные вопросы). Благодаря многолетним стараниям Ю.БОГУЦКОГО, Украина в 2007 году защитила в Совете Европы Национальный отчет о культурной политике в Украине. Одновременно в Совете Европы был представлен отчет международных экспертов о культурной политике Украины. Оба документа, отмечают «Комментарии:», имеют неоценимое значение для развития отечественной культуры вообще, и по европейским стандартам в частности, и являются основой для ее комплексного государственного реформирования. Однако практически вся работа в указанных национальным отчетом руслах прекратилась после увольнения Ю.БОГУЦКОГО с должности министра.

Варианты кандидатур, которые могут получить министерский портфель, если президентом выберут Ю.ТИМОШЕНКО, более многообразны. Среди вероятных претендентов издание называет Игоря ПРИСТАВСКОГО - заместителя министра культуры при Оксане БИЛОЗИР, а ныне президента Всеукраинского фонда содействия международному сотрудничеству «Украинское народное посольство» (кандидатура И.ПРИСТАВСКОГО уже фигурировала, когда обсуждалась тема кадровых ротаций в Кабмине), а также заместителя нынешнего министра Владислава КОРНИЕНКО, которого поддерживает БЮТ.

В то же время «Комментарии:» не исключают, что, поскольку судьба национального культурного пространства не является для Ю.ТИМОШЕНКО приоритетом, в кресло министра культуры может попасть настолько экзотический персонаж, что даже Василия ВОВКУНА будут вспоминать с легкой ностальгией.

Что касается стратегического курса будущего министра, то, по мнению издания, им может стать идеология протекционизма национальной культуры, которую в последнее время продвигают даже «непрофильные» депутаты (законопроект о поддержке национального кинопроизводства).

В завершение мегапроектов, инициированных при президентстве В.ЮЩЕНКО - «Мистецький арсенал», Батурин - большие деньги вкладывать не будут. Вместо этого новый Президент может благословить финансирование «украинского Голливуда», поскольку это красиво, престижно и перспективно. Правда, отмечают «Комментарии:», для этого нужно будет провести полноценные реформы.