Московские журналисты хотят, чтобы было как в Украине

В Москве на Пушкинской площади проходит митинг против цензуры, которую ввело государство в большинстве СМИ.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», акция приурочена к пятой годовщине захвата телекомпании НТВ. Ее организатор - инициативная группа "Я свободен", в которую входят молодежные демократические движения. Также в акции принимают участие известные российские журналисты, лишившиеся работы за годы правления Президента Владимира ПУТИНА. Это Ольга РОМАНОВА, Светлана СОРОКИНА, Сергей ДОРЕНКО, и Владимир КАРА-МУРЗА.

Еще один участник этой акции журналист Виктор ШЕНДЕРОВИЧ объяснил, чего они хотят добиться проведением этого митинга: "За эти пять лет стало очевидно, что власть только начала с НТВ, а в сущности, все информационное пространство фактически задавлено. За это время стало ясно, что атака на СМИ и уничтожение свободных СМИ - это условие, при котором власть только и способна руководить".