Янукович уже представляет, как подписывает закон о русском языке

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в случае избрания президентом он сделает все для того, чтобы русский язык стал вторым государственным в Украине.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в прямом эфире областной государственной телерадиокомпании Одессы.

Он подчеркнул, что хочет ответить премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая сделала заявление во Львове, о том, что русский язык не должен быть вторым государственным. «А я сделаю все, чтобы русский язык был вторым государственным и вот в этом у нас разница», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что для принятия законопроекта о придании русскому языку статуса государственного нужно 226 голосов, но при этом «нужно, чтобы его президент подписал вот этой рукой (при этом он продемонстрировал свою правую руку с ручкой, намекая о том, что, будучи президентом Украины, будет подписывать такой закон – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 20 августа во время пребывания во Львове премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО высказала убеждение, что в Украине может быть лишь один государственный язык – украинский. «Я хочу вам сказать, что пока наша команда у власти, когда настоящие украинские патриоты у власти, а я думаю, что это будет уже неизменно, никому в Украине мы не дадим даже поставить вопрос о любом другом государственном языке – только украинский, раз и навсегда, при любых обстоятельствах», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО и отметила: «И даже те, кто сегодня заявляет о том, что русский язык должен стать вторым государственным, своих детей учат в украинских школах».