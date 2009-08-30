Путин написал статью для польской газеты

Gazeta Wyborcza сообщает, что в понедельник на ее страницах выйдет статья, написанная В.Путиным. В "Письме полякам" пойдет речь о пакте Молотова-Риббентропа, Катынском расстреле, советско-польской войне 1920 года.

Интересно отметить, замечает РосБизнесКонсалтинг , что сегодня на телеканале "Россия" выйдет программа "Беседы с президентом России", в рамках которой Дмитрий Медведев также выскажет свою оценку истории в преддверии 70-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

На днях были опубликованы данные социологического опроса, проведенного исследовательским центром GfK Polonia. По данным социологов, 76% поляков считают, что премьер-министр России должен извиниться перед Польшей за вторжение советских войск 17 сентября 1939 года.

Кроме того, в Польше активно обсуждается состав делегации США. Представлять Америку в Польшу отправили бывшего министра обороны и советника по национальной безопасности президента. Представители ряда польских партий выступили с осуждением США за отсутствие первых лиц государства на церемонии.