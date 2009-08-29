Сумская «Батькивщина» сняла своего главу

Руководитель Сумской городской организации ВО «Батькивщина» Петр ГУЧЕНКО отстранен от своей должности решением бюро партийном организации. Исполняющим обязанности председателя партийной организации назначен руководитель Ковпаковской районной в г. Сумы организации ВО «Батькивщина» Владимир МОРОНДЕЛЬ, работающий командиром Сумского городского общественного формирования по охране общественного порядка «Захист». П.ГУЧЕНКО возглавлял горорганизацию ВО «Батькивщина» со дня её основания.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь БЮТ в Сумской области Елена СИДОРЕНКО, решение о смене руководителя было принято членами бюро после плановой проверки работы городской парторганизации. По словам Е.СИДОРЕНКО, новый председатель городской парторганизации будет избран на партконференции, однако ее дата пока неизвестна. Не исключено также, что до президентских выборов такая конференция не состоится.

Кроме того, на заседании бюро городской организации ВО «Батькивщина» принято решение рассмотреть целесообразность пребывания П.ГУЧЕНКО на должности секретаря Сумского горсовета, в котором фракция БЮТ имеет почти половину мандатов.

Изменения в руководстве Сумской городской организации ВО «Батькивщина» стали следствием конфликта между местными бютовцами, большая часть из которых поддерживает экс-руководителя областной организации ВО «Батькивщина» народного депутата Украины Ивана СИДЕЛЬНИКА, а меньшая – бывшего председателя Сумского областного совета Вячеслава ШАПОШНИКА.

Как сообщал УНИАН, в начале июня В.ШАПОШНИК был снят с должности «благодаря» голосам фракции БЮТ, хотя партийное руководство запретило поддерживать его отставку. После этого и произошли изменения в руководстве областной организации ВО «Батькивщина»: с поста ее председателя был уволен И.СИДЕЛЬНИК, который был заменен единомышленником В.ШАПОШНИКА Владиславом ЛУГОВЫМ.