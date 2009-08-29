Ющенко едет в Донецкую и Луганскую области
04:54, 29 августа 2009Политика
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(программа пребывания)
29 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области.
Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, в Луганске глава государства проведет встречи с шахтерскими коллективами.
В 15.00 Президент Украины примет участие в общеукраинских торжествах по случаю Дня шахтера. В.ЮЩЕНКО поздравит шахтеров с их профессиональным праздником, а также вручит государственные награды.
В Донецке В.ЮЩЕНКО посетит часовню Святой Великомученицы Варвары, где состоится молитва по погибшим на производстве.
Вечером Президент примет участие в торжественном открытии нового стадиона «Донбасс Арена».
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