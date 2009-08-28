Тимошенко хочет единую команду, независимо от политических симпатий
15:35, 28 августа 2009Политика
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Премьер рассказала, для кого пишет бюджет
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политические силы в парламенте объединиться для принятия бюджета на 2010 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на торжествах по случаю Дня шахтера в Свердловске Луганской области.
«Я хочу, чтобы независимо от политических симпатий создали единую команду и приняли единый бюджет как для авиастроения, так и для угольной промышленности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом премьер напомнила единство политических сил в Верховной Раде, продемонстрированное при принятии закона о престижности шахтерского труда.
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