Тимошенко хочет единую команду, независимо от политических симпатий

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политические силы в парламенте объединиться для принятия бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на торжествах по случаю Дня шахтера в Свердловске Луганской области.

«Я хочу, чтобы независимо от политических симпатий создали единую команду и приняли единый бюджет как для авиастроения, так и для угольной промышленности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер напомнила единство политических сил в Верховной Раде, продемонстрированное при принятии закона о престижности шахтерского труда.