Ющенко примет участие в посвящении в студенты

08:59, 28 августа 2009
Политика
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Трансляция на ТВ

Сегодня в 10.30 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в торжественном собрании, посвященном посвящению первокурсников Национального медицинского университета имени Богомольца в студенты.

Как сообщает официальный сайт Президента, мероприятие состоится во дворце «Украина» и будет транслироваться в эфире Национальной телекомпании и Национальной радиокомпании Украины и Всемирной службы «УТР».

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