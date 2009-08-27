ЧФ РФ предупредил Украину о возможных трагических последствиях

Командование Черноморского флота Российской Федерации предупредило украинскую сторону об ответственности за «незаконное проникновение» на объекты флота в Севастополе, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщила Служба информации и общественных связей ЧФ РФ, 26 августа на территорию воинской части ЧФ РФ "незаконно проникла группа неизвестных граждан, впоследствии представившихся судебными исполнителями Государственной исполнительной службы Севастополя. Они потребовали от военнослужащих, находящихся на объекте, передать створный знак в районе Херсонесского маяка в собственность Украины". В качестве основания для подобных действий представители украинской стороны предъявили решение Хозяйственного суда города Севастополя, сообщила служба информации.

Проникшие на территорию воинской части украинские граждане были задержаны военнослужащими ЧФ, был составлен протокол и подготовлено заявление на имя начальника УВД Украины по Севастополю, которому и были переданы задержанные.

"Командование Черноморского флота выражает свое возмущение беспрецедентным фактом грубейшего нарушения базовых соглашений по Черноморскому флоту", - заявила Служба информации российского флота, базирующегося на территории Украины.

"Судебные исполнители осознанно пошли на нарушение международных договоров и украинского законодательства, проникая незаконным путем на охраняемый объект, подвергли опасности не только самих себя, но и понятых, которых привлекли для проведения исполнительных действий", - отмечается в заявлении.

Командование Черноморского флота предупредило, что "ответственность за возможные трагические последствия подобных инцидентов полностью ложится на организаторов провокаций".

В Службе информации и общественных связей ЧФ отметили, что помощник командующего флотом по правовой работе - начальник юридической службы флота Иван ЗРОВКА сообщил нарушителям о незаконности их нахождения на охраняемом объекте и разъяснил, что "на территории воинских формирований действует законодательство Российской Федерации, предпринятые ими исполнительные действия противоречат базовым соглашениям по Черноморскому флоту и не могут быть осуществлены, так как данный вопрос должен решаться на межправительственном уровне".

И.ЗРОВКА также подчеркнул, что командование ЧФ о проведении исполнительных действий судебной исполнительной службой Севастополя уведомлено не было, что является "грубейшим нарушением юридической процедуры".

О случившемся доложено главнокомандующему ВМФ, проинформированы Посольство РФ в Украине и МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, по информации телерадиокомпании Военно-морских Сил Украины „Бриз”, створный знак находится вблизи Государственного океанариума Министерства обороны Украины „и поэтому на въезде на его территорию из числа морских пехотинцев ЧФ РФ был выставлен блокпост”. ТРК утверждает, что российские военнослужащие „длительное время не пропускали в дельфинарий (в океанариум - УНИАН) гостей Севастополя, приехавших для прохождения в Государственном океанариуме Министерства обороны Украины курса дельфинотерапии”.

„Командование ЧФ РФ в очередной раз проигнорировало действующее законодательство Украины в отношении использования гидрографических объектов”, - делает вывод „Бриз”.