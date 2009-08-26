Каспаров: Россия на грани финансового коллапса

13-й чемпион мира по шахматам, один из лидеров российской оппозиции Гарри КАСПАРОВ считает, что Россия находится на пороге финансового коллапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.КАСПАРОВ заявил в Севастополе, в интервью ТРК «Бриз». По его словам, «в 2000-м году, как только ПУТИН пришел к власти, ВВП России, ее индустриальный индекс росли при 20 долларах за баррель. Сейчас, при 70-ти долларах за баррель - а были вроде 9 лет, когда все выглядело благополучно, стекались финансовые ресурсы - экономика стоит на грани коллапса. Это результат их правления».

По мнению Г.КАСПАРОВА, «на самом деле, все сейчас начало рушиться. Техногенные катастрофы - результат того, что ничего ж не сделали. Все советское истощается». Как добавил он, «уже МЕДВЕДЕВ бьет тревогу, что нужны новые технологии. Какие технологии, кто будет делать технологии в обществе, где свобода людей максимально ограничена?».

Кроме того, как сказал Г.КАСПАРОВ, «масштаб воровства, который сегодня демонстрируется в России, я думаю, ни одна африканская страна, конечно, конкуренции не выдержит». По его утверждению, «все цифры показывают, что уже давно капитал весь вывезен». Как утверждает Г.КАСПАРОВ, «московский бюджет сейчас озабочен тем, как спасать империю госпожи БАТУРИНОЙ (БАТУРИНА - супруга мера Москвы Юрия ЛУЖКОВА - УНИАН), и в каждом российском городе, в каждом российском регионе одна и та же ситуация: накопленные финансовые ресурсы сейчас используются не для помощи людям, не для помощи тем, кому надо по-настоящему помогать, а для того, чтобы сохранять вот эти неэффективные, громоздкие, забюрократизированные структуры, которые ничего другого, кроме как паразитировать на советском наследстве, не могут».