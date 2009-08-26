The New York Times: Политика в Украине напоминает цирк

Все нестандартные личности на посту мэра Нью-Йорка - ничто в сравнении с господином Черновецким. К такому выводу пришел корреспондент The New York Times после 45-минутного разговора с мэром Киева (перевод материала публикует "Главред").

"Во время относительного скучного 45-минутного разговора в его киевском офисе казалось, что господин Черновецкий мыслями как-то далеко. Большую часть интервью он не смотрел на собеседника, говорил почти монотонно, уставясь в пол, - пишет Клиффорд Дж. Леви, автор публикации. - В публичных выступлениях эта манера, вместе с периодическими всплесками эмоций, привела к распространению слухов, будто он злоупотребляет алкоголем или наркотиками или принимает сильнодействующие лекарства. На одном мероприятии в поддержку религиозного разнообразия у него заплетался язык, и он сделал длинную паузу, пытаясь вспомнить слова «иудаизм» и «индуизм».

Он отрицал слухи об употреблении наркотиков и алкоголя, но это не очень помогло учитывая его краткие исчезновения, остающиеся без объяснений".

Автор допускает, что пребывание Черновецкого в должности служит красноречивым признаком упадка политической культуры после Оранжевой революции.

Клиффорд Дж. Леви объясняет также, за что киевляне назвали своего мэра Леня Космос: прозвище "он получил, потому что иногда кажется, что мысли мэра где-то далеко-далеко.

Он делает эксцентричные предложения (памятник самому известному поэту Украины нужно поставить в Африке), принимает странные кадровые решения (уволил директора зоопарка за то, что тот не нашел подругу для слона) и прибегает к личным поступкам (предложил разыгрывать свои поцелуи в лотерею).

Он перерывает митинги, напевая меланхоличные советские баллады, и даже выпустил диск с записью любимых песен в собственном выполнении. «Кто поет лучше меня? – спросил он. – Никто, кроме Бога».

И время от времени он совершает безумные поступки, чтобы доказать, что не безумен".

"Политика в Украине и так напоминает цирковое представление, когда президент и его оппоненты враждуют настолько, что в стране до сих пор нет министра финансов, которого неплохо было бы иметь во времена, скажем, финансового кризиса", - замечает The New York Times.