Наша Украина призывает обсудить новый конституционный строй

Политическая партия “Наша Украина” призывает партии и общественные организации приобщиться к общественному обсуждению конституционной реформы. Об этом идет речь в обращении “Нашей Украины”, переданном УНИАН пресс-службой партии.

В обращении отмечается, что 25 августа этого года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О вынесении на всеукраинское обсуждение проекта Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины”».

«Наша Украина» убеждена, что этот указ является “сверхважным шагом на пути установления в Украине нового конституционного строя европейского образца. Он должен опираться на общественное мнение и волю народа, а не быть предметом тайных политических договоренностей отдельных политических сил. Новая Конституция должна ликвидировать разбалансированность и безответственность власти, усилить защиту прав и свобод граждан, расширить принципы народовластия, открыть путь к политико-правовому обеспечению системных реформ в Украине”.

Именно поэтому идеология Указа главы государства – обратиться к носителю государственного суверенитета и единственному источнику власти в Украине – Украинскому народу. Его цель – обеспечение всестороннего обсуждения предложений относительно системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине, отмечается в обращении “Нашей Украины”.

Партия «Наша Украина» заявляет, что полностью разделяет позицию Президента В.ЮЩЕНКО – “лишь конституционная реформа является ключевым и безальтернативным средством наведения порядка и установления стабильности в государстве”.

Как отмечается в обращении, в поддержку президентского проекта изменений к Конституции Украины, внесенного на рассмотрение парламента в марте текущего года, НСНУ провела широкомасштабное внутрипартийное и общественное обсуждение конституционной реформы. “Сегодня мы призываем все политические силы и общественные организации приобщиться к этому процессу, ответственно и со всей серьезностью отнестись к инициативе главы государства. Лишь широкое всенародное обсуждение нового общественного договора придаст ему безоговорочную легитимность и авторитет, сделает действенным основополагающим документом в жизни каждого гражданина и государства в целом”, - отмечает “Наша Украина”.

НСНУ призывает украинскую общественность “быть небезразличной к собственному будущему, влиять на политическую жизнь и определять собственную судьбу не только во время выборов, а проявлять активную общественную позицию ежедневно. И особенно сегодня, когда мы все нуждаемся в новом Основном Законе”.