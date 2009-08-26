Москаль: бандиты припудрились и выдают себя за депутатов

11:45, 26 августа 2009
Политика
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"Между нами будет только война"

Сосредоточиться в первую очередь на расследовании старых расстрельных дел, а также убийств с использованием взрывчатки обещает новый руководитель крымской милиции Геннадий Москаль. В интервью изданию "Коммерсант-Украина"он объяснил, чем вызван этот приоритет:

"Практически во всех этих делах живыми остались те, кто стрелял последним,– остальные уже давно в могилах. Те, кто стрелял последним, и являются заказчиками этих убийств. А то, что они сейчас припудрились, приоделись в Brioni и выдают себя за респектабельных бизнесменов или депутатов, еще не значит, что они не являются бандитами", - считает Москаль. -  Для меня вполне очевидно: за каждым расстрелом 90-х годов торчат кровавые руки некоторых нынешних "наиболее влиятельных" людей Крыма. Пользуясь случаем, хочу предупредить всех этих людей: любви и согласия между нами не будет. Антагонизм между милицией и бандитами заложен по определению. Поэтому между нами будет только жесткая конфронтация и война. В рамках действующего законодательства, естественно".

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