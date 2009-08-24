Ющенко: попытки заговоров на этих выборах будут провалены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО гарантирует проведение честных и демократических президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Майдане Незалежности в Киеве с обращением к украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что гарантирует проведение честных и демократических выборов: «Как Президент я гарантирую, что избирательный процесс и голосование будут осуществлены свободно, честно и законно».

Он выразил уверенность, что «очередные попытки политических заговоров на этих выборах будут провалены».

Президент также выразил веру в то, что свое авторитетное слово о недавних изменениях в избирательное законодательство скажет Конституционный Суд Украины, «не допустив нарушения демократии прав и свобод украинцев».

«Мы должны осознавать – на этих выборах будет решаться не только дальнейшая политическая жизнь страны, но и наш великий цивилизационный выбор, куда мы идем: назад во вчера, или мы идем вперед», - сказал Президент, добавив, что на чашах весов – «наше безопасное и состоятельное будущее или консервирование кланов, которые уже опять делят страну на двоих».

«Я избираю сильное национальное государство, я избираю силу и достоинство, которое поставит на место не только местных феодалов, но и внешних господ, которые хотят определять, как нам жить. Я избираю равноправное и полноценное участие нашего государства в жизни объединенной Европы. Я избираю свободу и наши национальные интересы. Я уверенно и спокойно смотрю вперед», - сказал В.ЮЩЕНКО.