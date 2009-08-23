Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что силовыми и оборонными ведомствами в Украине должны руководить исключительно кадровые офицеры.

«Украинская армия в таком же состоянии, как и страна. А страна – в чрезвычайно сложном состоянии. Однако очень важно, что у нас еще остались кадровые генералы, кадровые офицеры, которые способны вернуть боеспособность украинской армии», – отметил А.ЯЦЕНЮК в интервью журналистам сегодня во время посещения Первой отдельной гвардейской танковой бригады в пгт Гончаровское Черниговской области, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен».

Он выразил убеждение, что во всех силовых ведомствах, начиная с Министерства обороны и заканчивая Министерством внутренних дел, руководителями должны быть только высокопрофессиональные офицерские кадры.

«Мы сегодня не готовы к тому, чтобы силовыми министерствами руководили люди, которые не имеют никакого отношения к ним и не имеют никакого понимания, как возобновлять боеспособность украинской армии и каким образом обеспечивать в стране порядок и законность», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.