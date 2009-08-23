Руководители государства возложили цветы к памятникам
11:36, 23 августа 2009Политика
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Сообщает официальный сайт Президента
Сегодня, в День Государственного флага, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Киеве возложил цветы к памятникам выдающимся украинцам - Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, первому президенту Михаилу Грушевскому.
Об этом сообщает официальный сайт Президента.
Почтить память выдающихся соотечественников также пришли председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, политические, общественные, культурные и религиозные деятели.
В торжественной церемонии также приняли участие юноши и девушки, которым сегодня Президент вручил паспорта граждан Украины.
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