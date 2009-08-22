Ющенко ввел в Украине еще один профессиональный праздник

В Украине установлен еще один профессиональный праздник - День мастеров народного искусства, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье мая.

Это предусматривает Указ Президента Украины, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

«Учитывая весомый вклад мастеров народного искусства в сохранение, развитие, возрождение традиций народного искусства и художественных промыслов в Украине как важной составляющей духовной культуры Украинского народа, в поддержку инициативы общественности постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День мастеров народного искусства», - отмечается в документе.