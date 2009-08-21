Попов: Президент не смирится с сегодняшним решением ВР

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ прогнозирует, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным ряд положений закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о выборах Президента Украины», и это приведет к тому, что в ходе избирательной кампании закон будут изменять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПОПОВ заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя преодоление парламентом президентского вето на изменения к закону о выборах главы государства.

Он напомнил, что у Президента есть возможность обратиться в КС, но после того как этот документ вступит в силу.

«Вряд ли Президент захочет подписывать данный несовершенный закон и таким образом разделять политическую ответственность за последствия введения в действие данного закона. Поэтому, скорее всего, он не будет подписывать данный закон», - добавил И.ПОПОВ.

Он сообщил, что в представлении Президента в КС будут обжалованы также процедурные моменты принятия решения о преодолении вето.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины».