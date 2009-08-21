Ющенко предупредил Луценко: такая милиция не нужна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня деятельность милиции стала более прозрачной для общества, и призывает стражей порядка не увлекаться статистическими данными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Киеве на совещании, которое состоялось в МВД с руководящим составом органов внутренних дел, Генпрокуратуры, СБУ.

«Мы имеем сегодня более объективное представление о правоохранительных процессах в государстве. И это хорошо», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил: «Я предупреждаю вас не играть со статистикой. Такая милиция не нужна. Самая главная статистика, которая будет рассматриваться обществом, это доверие к вам».

По словам В.ЮЩЕНКО, всем правоохранительным органам нужно действовать так, чтобы их работа была эффективной.

«Эту тенденцию будут приветствовать и Президент, и люди», - сказал глава государства.