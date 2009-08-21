Правительство отменило постановление по Евро-2012 и приняло новое

Кабинет Министров Украины на своем внеочередном заседании принял постановление «Об уточнении задач и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады сообщил первый заместитель Председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В соответствии с постановлением, Министерство экономики вместе с другими центральными и местными органами исполнительной власти должны пересмотреть задачи и меры по подготовке к Евро-2012 и подать правительству свои предложения для рассмотрения на заседании 26 августа.

Этим же постановлением Кабмин признал утратившим действие свое постановление от 22 июля 2009 года №793.