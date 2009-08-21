СБУ гарантирует Лозинскому охрану, если он придет сам

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО гарантирует бывшему депутату Виктору ЛОЗИНСКОМУ предоставление охраны, если он добровольно явится в Генпрокуратуру, позвонив по телефону перед этим в СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Я обращаюсь к господину ЛОЗИНСКОМУ, я знаю, он меня слышит, что мы гарантируем конфиденциальность и безопасность для того, чтобы он прибыл к следователю в Генпрокуратуру. На сегодня для него выделена отдельная телефонная линия: 8-067-244-00-58. Я гарантирую, что «Альфа» обеспечит безопасность, что он беспрепятственно явится к следователю. Второе. Те люди, которые препятствуют ему, прибытию этого гражданина Украины к следователю, они будут нейтрализованы. Поэтому пусть позвонит по телефону, и далее мы гарантируем ему и безопасность, и его права в общении со следователем», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина 1954 года рождения Валерий Олийнык. Расследованием уголовного дела занимается Генеральная прокуратура Украины.

По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 “причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершенное способом, который имеет характер особенного истязания, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное на заказ, или повлекшее смерть потерпевшего” Уголовного кодекса Украины.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешению на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ объявлен в международный розыск.