Луценко: в банках "Родовид" и "Надра" нагло грабили вкладчиков

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет "нахальным ограблением" вкладчиков действия бывших должностных лиц банка "Надра" и "Родовид Банка".

Об этом он заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

"То, что происходило в банках "Родовид" и "Надра" до назначения государственных управляющих, можно охарактеризовать как открытое, циничное и нахальное ограбление в сговоре с коррумпированным руководством коммерческих банков", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что, "очевидно, эти люди рассматривали использование чужих средств, как "искусство" передачи денег из рук в руки, пока они не исчезнут. Правда, в момент выборов наступает "чудесный" момент, когда эти награбленные деньги появляются".

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО посоветовал избирателям следить за политиками, приближенными к бывшим руководителям проблемных банков.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля с.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством, среди которых «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Кроме того, НБУ намерен в ноябре с.г. способствовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.

Сегодня, 19 августа, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел Украины возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году кредитов юридическим лицам.

Также сегодня министр заявил, что Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».