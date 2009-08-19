Ющенко договорился о реставрации храма с "солидными людьми" из СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Спасо-Преображенский храм в Больших Сорочинцах Миргородского района Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, прихожане попросили Президента отреставрировать иконостас храма. В ответ В.ЮЩЕНКО сказал, что помощь в этом вопросе окажут «начальники областной милиции и областного управления СБУ». «Это солидные люди, мы с ними договорились, они помогут», - сказал Президент.

Он также вручил настоятелю храма отцу ИОАННУ икону Преображения Господнего.

В свою очередь настоятель подарил В.ЮЩЕНКО икону Божьей Матери с частицами ладана с горы Афон.

Спасо-Преображенский храм в Больших Сорочинцах построен в 1732 году по поручению гетмана Левобережной Украины Даниила Апостола. Его площадь - 278 кв. м.

В 1954 году от грозового разряда храм сгорел, ремонт его не проводился и в 1959 году храм был закрыт как аварийный, а в 1962 году снят с регистрации.

В храме сохранился большой деревянный иконостас, в котором около 100 икон.

В Преображенской церкви крестили Николая Гоголя, о чем установлена мемориальная доска возле центрального входа в храм.

С 1968 года в Спасо-Преображенском храме начались ремонтно-восстановительные работы, а в 1988 году в нем был открыт музей прикладного и изобразительного искусства – филиал местного музея Николая Гоголя.

Как культовое сооружение храм возобновил свою деятельность в 1989 году.