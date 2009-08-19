Тимошенко порадовала Кабмин хорошей новостью «извне»

Объем иностранных инвестиций в экономику Украины во втором квартале 2009 года увеличился в два раза и составляет свыше 1,5 млрд. долларов. Об этом премьер Юлия Тимошенко заявила сегодня, открывая заседание правительства, сообщает управление по связям со СМИ секретариата КМУ.

«Такой активный приток иностранных инвестиций в Украину во втором квартале свидетельствует об оживлении экономики, о том, что экономика шаг за шагом выходит из кризиса», - отметила Юлия Тимошенко.

Премьер-министр также уверена, что Украина принадлежит к перечню стран, которые являются интересными для иностранных инвесторов.