Националисты о Второй мировой, УПА, героизации и "сочинском заговоре"

Всеукраинское объединение "Свобода" призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в преддверие 67-й годовщины создания Украинской Повстанческой Армии признать воинов ОУН-УПА борцами за государственную независимость Украины и присвоить звание Героя Украины Степану Бандере.

Об этом говорится в заявлении политисполкома ВО “Свобода”, переданном УНИАН.

В “Свободе” отмечают, что это единственный способ раз и навсегда прекратить спекуляции на тему Украинской освободительной борьбы. “Это самое действенное средство защиты украинцев от заговорщицкой пропаганды бывших оккупантов, которые рвутся указывать, кого мы должны "героизировать”. Украинская власть должна помнить, что страусиная политика игнорирования угроз, покорного вытирания плевков и надежды на "умиротворение агрессора", будь то Москва или Берлин, всегда приводит к катастрофическим результатам”, - говорится в заявлении.

В “Свободе” напомнили, что 14 августа 2009 года в Сочи (РФ) канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ на совместной пресс-конференции с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заверила московского руководителя, что "Германия будет противодействовать героизации нацизма и национал-социализма в Украине". “Этот грубый выпад в сторону украинцев, которые на своих плечах вынесли основную тяжесть Второй мировой войны, развязанной Москвой и Берлином, свидетельствует о том, что так называемая "шредеризация" (пребывание евро-бюрократов на зарплате Кремля) достигла пика”, - говорится в заявлении.

При этом, напоминают в организации, Президент РФ одобрил заявление А.МЕРКЕЛЬ и сообщил, что не видит перспектив для восстановления нормальных взаимоотношений России и Украины при нынешней украинской власти.

Всеукраинское объединение "Свобода" считает, что Украина должна жестко отреагировать на "сочинский заговор". Во-первых, Министерство иностранных дел Украины должно вызвать послов Германии и Российской Федерации и вручить им ноты протеста в связи с вмешательством руководителей их государств во внутренние дела Украины. Во-вторых, руководство Украины обязано дать политическую оценку “реваншистским” заявлениям А.МЕРКЕЛЬ и Д.МЕДВЕДЕВА.