Ющенко выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи со взрывом, который произошел в Республике Ингушетия и привел к человеческим жертвам.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

«С глубокой скорбью в Украине восприняли весть о террористическом акте в Республике Ингушетия и трагической гибели и ранении десятков людей. Это невыносимая боль для родных и близких, большая утрата для страны», - говорится в телеграмме главы государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что трагические случаи, которые участились в последнее время на Кавказе, шокируют своей немотивированной жестокостью.

Президент от имени украинского народа и от себя лично передал искренние соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим в результате взрыва в г. Назрани.

Как сообщалось, сегодня утром в Назрани автомобиль "Газель", за рулем которого находился террорист-смертник, протаранил ворота отдела внутренних дел и взорвался в центре двора здания. По последним данным МЧС, в результате взрыва 20 человек погибли, 138 получили ранения.