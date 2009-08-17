У Ющенко прогнозируют очень грязную избирательную кампанию

Секретариат Президента допускает срыв выборов в случае преодоления вето на изменения в закон о выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что в настоящий момент еще не издано решение о наложении вето Президента на изменения в избирательный закон, однако отметил, что со стороны Президента есть очень много замечаний к этому документу.

Заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что Президент готовит предложения к этому законодательному акту и их будет довольно много.

По словам И.ПОПОВА, «сегодня или завтра вы их увидите» и народные депутаты будут иметь время, чтобы с ними ознакомиться до проведения внеочередной сессии парламента, которая запланирована на пятницу.

И.ПОПОВ сказал, что в идеальном варианте профильный парламентский комитет должен был бы рассмотреть предложения Президента к избирательному закону и в пятницу внести их на рассмотрение ВР, а народные депутаты, в свою очередь, должны были бы их поддержать.

Однако И.ПОПОВ прогнозирует, что в действительности ни одно из предложений Президента поддержано не будет и силами союзников из фракций БЮТ и Партии регионов президентское вето будет преодолено. И.ПОПОВ отметил, что в случае преодоления вето на указанный закон нас ожидает чрезвычайно грязная избирательная кампания с избиением агитаторов, войнами в судах и с другими непредсказуемыми ситуациями. По его словам, одной из самых больших проблем будущей кампании в таком случае будут списки избирателей. Заместитель главы Секретариата Президента объяснил, что, скорее всего, реестр избирателей не удастся подготовить своевременно и президентские выборы будут проводиться, как и раньше, на основе списков избирателей. Он сказал, что в таком случае списки будут очень плохого качества, непосредственно в день выборов будут десятки или сотни тысяч фамилий добавляться в эти списки, и обжаловать такие действия будет практически невозможно. По словам И.ПОПОВА, в результате этих действий после объявления результатов выборов возможны международные скандалы и акции протеста. В таком случае, заявил он, легитимность новоизбранного Президента будет чрезвычайно сомнительной.

И.ПОПОВ также сказал, что, учитывая подобные сценарии, было бы лучше, если бы выборы Президента проводились на основе старого избирательного закона, а не с теми изменениями, которые сейчас вносят народные депутаты. По его словам, главной целью таких изменений является стремление представителей БЮТ и Партии регионов устранить своих политических конкурентов и провести эти выборы практически «на двоих».