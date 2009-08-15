В Прикарпатье проходит фестиваль любительского искусства

15-16 августа в Городенке Ивано-Франковской области проходит II областной открытый фестиваль любительского искусства «Покутские источники».

Как сообщили УНИАН в Городенковской райгосадминистрации, сегодня, в первый фестивальный день, под девизом «Королевство украинской книги» состоится презентация книг, которые издали специально к «Покутским источникам».

Это, в частности, «Покутье с археологической точки» зрения Адама КИРКОРА, «В плену стереотипов и другие эсеи» Евгения БАРАНА, «Скрижали покутской Городенковщины» Ярослава ЛЕВКУНА и другие.

Два фестивальных дня будет действовать книжная выставка-продажа, на которой будут презентовать произведения членов областной организации Национального союза писателей Украины.

На городском стадионе будут проходить богатырские игры.

Кроме этого, состоится демонстрация документального фильма «Городенковщина - красота Покутья» и торжественное открытие шахматного клуба имени Сало Флора - гроссмейстера международного класса, уроженца Городенко.

В воскресенье в церквях города и Городенковского района отправят праздничные богослужения «за покутский украинский род».

Завтра на центральной площади райцентра торжественно откроют концертную часть фестиваля. Конкурсная программа участников «Покутских источников» будет продолжаться до 18.00.

Также во время фестиваля откроют этнографический музей «Покутье», будет действовать выставка изделий народных умельцев покутского края и Ивано-Франковской области.

Завершится фестиваль праздничным гала-концертом профессиональных коллективов, отдельных исполнителей и гостей фестиваля. Среди приглашенных - Павел ДВОРСКИЙ, Олег СКРИПКА, Павел и Петр ПРИЙМАКИ, группа «Мандри».

Дрес-код фестиваля - вышиванка.