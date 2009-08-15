«Гражданскую позицию» в Крыму возглавил журналист

Заслуженный журналист Украины Валерий НИЗОВОЙ возглавил Крымскую региональную организацию Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция».

Такое решение приняли сегодня участники учредительной конференции крымской «Гражданской позиции».

НИЗОВОЙ с 1998 года по 2003-й возглавлял Гостелерадиокомпанию «Крым», с 2003-го по 2007 год работал представителем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщили УНИАН в пресс-службе крымской «Гражданской позиции».

«Вся практика сегодняшней политической действительности показывает, что без гражданского общества невозможно сильное государство. Политические партии не могут заменить общественность. Мы объединились, чтобы отстаивать наши общие интересы, близкие и понятные каждому человеку, независимо от его политических симпатий», - сказал крымский лидер «Гражданской позиции».

Кроме того, форум утвердил состав совета и контрольно-ревизионной комиссии региональной организации. В совет вошли 9 активистов.

В ближайшее время завершится создание ячеек в городах и районах Крыма, и региональная организация подаст документы на регистрацию в органах юстиции.

Всеукраинскую общественную организацию «Гражданская позиция» возглавляет народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО.