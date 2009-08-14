Киевские учителя могут остаться без зарплаты?

Прокуратура города Киева подтвердила задержку с выплатами заработной платы и отпускных работникам учреждений образования четырех районов Киева. Толчком к такому реагированию стало депутатское обращение относительно состояния выплаты заработной платы учителям одного из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, лидера Украинской селянской демократической партии Дмитрия Андриевского.

«Катастрофическое недовыполнение городского бюджета дает о себе знать. Сегодня киевская власть задерживает выплату заработной платы учителям на месяц-второй, а завтра – вообще перестанет выплачивать», – заявляет Дмитрий Андриевский. Как отмечает оппозиционный политик, по результатам прокурорской проверки внесены документы прокурорского реагирования относительно устранения обнаруженных нарушений законодательства.

«Мы требуем от прокуратуры немедленно вмешаться в ситуацию и обязать власть Киева полностью рассчитаться с педагогами», – отмечает Дмитрий Андриевский.

Нардеп напомнил, что зимой в Киеве благодаря его депутатскому обращению и своевременному реагированию прокуратуры было возобновлено бесплатное питание свыше одиннадцати с половиной тысяч детей, которые учатся в школах Деснянского и Голосеевского районов столицы.