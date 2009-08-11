Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Если бы выборы главы государства состоялись в июле, то во второй тур вышли бы Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного с 26 июня по 9 июля 2009 года консорциумом из семи ведущих социологических компаний и служб по заказу Украинского фонда поддержки реформ, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

В целом по сводному массиву всех семи компаний (10422 анкеты, погрешность составляет +/– 0,9%) В.ЯНУКОВИЧ набрал бы 25,8% от всех опрошенных, Ю.ТИМОШЕНКО - 16%. По отдельному массиву каждой из семи компаний лидерами гонки также является В.ЯНУКОВИЧ (от 23 до 27%) и Ю.ТИМОШЕНКО (от 15% до 17%).

При этом Арсения ЯЦЕНЮКА готовы поддержать 12,3%, Владимира ЛИТВИНА – 3,9%, Петра СИМОНЕНКО - 3,8%, Виктора ЮЩЕНКО - 3%. 1,9% опрошенных голосовали бы за Виталия КЛИЧКО, 1,4% - Олега ТЯГНИБОКА, 1,2%, - Инну БОГОСЛОВСКУЮ и Наталию ВИТРЕНКО и 0,8% - Сергея ТИГИПКО.

По мнению президента компании «SOCIS», доктора социологических наук Николая ЧУРИЛОВА, в электоральной географии сохраняется распределение 2004 года. По его словам, в то время, когда на постпомаранчевом поле наблюдается серьезная конкуренция в некоторых регионах аж между тремя-четырьмя кандидатами, то на юге и востоке В.ЯНУКОВИЧ остается теперь вне серьезной конкуренции. “только это и обеспечивает ему преимущество в первом туре по отношению к основному сопернику”, - сказал эксперт.

По словам Н.ЧУРИЛОВА, кроме того, в опросе снова обнаружена традиционная проблема доступности избирателей Ю.ТИМОШЕНКО. Респондентам был задан вопрос: «За какую политическую партию или блок Вы голосовали на выборах 30 сентября 2007 года?». Если количество тех, кто признался в голосовании за ПР (32%) и НУ-НС (14%), как и некоторых меньших партий, относительно совпадает с данными ЦИК, то за БЮТ, согласно опросу, в сентябре 2007 года голосовали только 21%. Это на 10% меньше реального показателя.

Аналогичную проблему фиксировали социологи на парламентских выборах-2002, а особенно 2006 и 2007 гг., когда в день выборов рейтинг БЮТ был почти на 10 процентов больше, чем в результатах социологических исследований, проведенных непосредственно перед выборами.

«Этот скрытый резерв создает дополнительную интригу относительно победителя первого тура выборов, а также ставит точку на определении пары участников второго тура, борьба в котором развернется между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО», - отметил Н.ЧУРИЛОВ.

В исследовании приняли участие Центр социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», Киевский международный институт социологии, Компания «R&B Group», Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, Центр «Социальный мониторинг», Центр «Українське демократичне коло», Компания «ФОМ-Украина»

Всего были опрошены 18655 респондентов – по 700 респондентов в каждой области, Республике Крым, г. Киеве и 1050 в Донецкой области и 805 в Днепропетровской области.