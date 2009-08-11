Тимошенко поручила написать закон о детском питании

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Украине необходимо принять меры для того, чтобы предприниматели были заинтересованы в производстве детского питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила министерствам экономики и агарной политики в течение месяца разработать проект закона о детском питании.

«Нам необходимо, безусловно, заинтересовать… нужно посмотреть, какие преференции сделать, как поддержать (производителей)», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что при разработке документа необходимо учесть предложения предприятий, производящих высококачественную пищевую продукцию.